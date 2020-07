Interrogan a varios miembros de la panda del moco por el ataque a María mientras crece la indignación en Meco

"No hay coherencia por parte de nadie, por el hecho de tener seguidores, no puede ser... ¡Que son críos! Esto es un comportamiento criminal, que tienen varias agresiones en su historial y se divierten haciendo daño", decía aún sobrecogida a Telecinco a María, la joven de 16 años atacada por la panda del moco, que la dejó al borde de la muerte.

Las redes estallan contra la panda del moco

"Debido a todos los hechos que se están produciendo a raíz de lo sucedido, nos vemos obligados a usar esta Red para pedir sentido común y calma. Por desgracia, varias personas creen que la Justicia que debe impartirse es la suya y se están dedicando a inundar las redes de mensajes de odio y de venganza, y no sólo eso, sino que incluso publican fotografías de menores y señalan indiscriminadamente a muchos de ellos. Esas no son formas, eso no sólo no ayuda a la investigación, sino que crea mayor inseguridad en nuestro municipio y da lugar a otros problemas legales", esgrimen.