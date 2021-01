Cristina, una de las jóvenes agredida con ácido por el Melillero, intervenida con éxito

'El Melillero', acusado por rociar acido a dos mujeres, no dijo nada ante la Guardia Civil y en la comparecencia se acogió a su derecho a no declarar. Luego, solamente respondió a las preguntas de su abogada, con las que quiso aclarar que él es inocente: "Yo no he sido, jamás querría algo así para ellas". Además, 'El melillero' aseguraba ante su abogada y el juez que tiene mucha estima a Sandra y Cristina, que las aprecia "mucho" y se ha preocupado por el estado de salud de las jóvenes porque no tenía "ni idea" de cómo se encontraban.