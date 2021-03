Un investigador cuestiona la seguridad del concierto masivo en Barcelona de Love of Lesbian

En una entrevista el domingo en el canal de noticias 3/24, Alonso ha precisado que el test de antígenos no tiene una fiabilidad del cien por cien, ya que no detecta el coronavirus hasta que no se ha desarrollado la infección, por lo que no se puede garantizar que todos los asistentes al concierto no estuvieran contagiados y que no hubiera ningún asintomático.