La azafata, aún sin identificar, usa la plataforma Only Fans para ofrecer sus servicios . Según el diario The Sun, la joven publica fotos con su uniforme y hasta vende su ropa interior . Pero quiere más, y ahora promete experiencias a bordo de los aviones.

Primero empezó atrayendo a los clientes tomando atrevidas instantáneas en el aire con su uniforme y vendiendo su ropa interior de manera 'online'. En una fotografía, por ejemplo, se le puede ver subiéndose la falda en la cocina del avión a pocos metros de los pasajeros. En otra, aparece en el baño de la cabina y enseña las medias, con el mensaje: "No bragas los domingos".

La azafata lleva el uniforme y no existe duda de que se trata de la compañía británica, pero desconocen la identidad de la mujer. Según The Sun, un portavoz de la aerolínea afirma que "esperamos el más alto nivel de comportamiento de todos nuestros colegas en todo momento, y estamos investigando los hechos. Es un incumplimiento del deber impactante y no es la imagen que British Airways quiere dar de su tripulación de cabina".