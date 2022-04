"En un primer momento creíamos que había sido un accidente de los muchos que ocurren y que nos había tocado a nosotros, pero al tener acceso a las diligencias de la investigación comprobamos que hay muchas lagunas y cosas que no concuerdan de ninguna manera. Queremos saber qué pasó y cómo murió mi padre y que se depuren responsabilidades", afirma su hijo, miembro de la Policía Nacional, según El Comercio.

La familia se ha personado en el procedimiento como acusación particular y ha denunciado al hombre con el que se encontraba su padre por un delito de omisión de socorro, "aunque ese delito podría cambiar según avance la instrucción".

Esas piezas que no encajan son que "el cadáver apareció en el asiento de atrás del vehículo -no en el asiento del conductor si supuestamente había entrado a intentar arrancarlo-, las llaves estaban tiradas a diez metros del coche y el hombre que estaba con mi padre en ese momento no le dijo a los bomberos ni a la patrulla de la Guardia Civil que acudió al lugar que dentro del vehículo había una persona, cuando en otras declaraciones sí afirmó que intentó apagar el fuego y sacar a mi padre", explica el hijo.