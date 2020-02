Irene y Ana maltrataron a sus padres y cuentan su historia: Estaban tan "mimadas" que pegaban por "rabia"

Los datos no dejan lugar a dudas. Solo en 2018 hubo 4.833 denuncias de padres a hijos. Andalucía es la Comunidad en la que más denuncias se producen. Y lo que está soterrado porque solo denuncian un 10% de los padres, el estigma es demasiado. Y lo que es peor. Las edades a las que se producen estas agresiones rondan los 15 años y medio, mientras que la edad media de los padres que denuncian es de 46 años y medio.

El caso de Irene es parecido. Ella misma reconoce que le hubiera gustado que le pusieran mas limites. "Siempre he hecho lo que he querido soy hija única, soy la mimada", reconoce ahora tras haber ido a terapia. Ahora Irene se arrepiente y confiesa que les quiere mucho y que lo que ahora quiere demostrarles que su hija vale la pena y que no es la niña que era antes. Al menos este es un final feliz.