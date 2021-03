Isabel Díaz Ayuso ya tiene su muñeco Funko: de negro, con chaqueta roja y cabezón, claro

Funko Pop. Los muñecos que causan furor ahora tienen un nuevo personaje, nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No es un asunto baladí porque eso indica la notoriedad del personaje. Y la empresa, que ha demostrado su inteligencia, ha pensado que puede ser un buen regalo ahora que estamos a las puertas de unas elecciones en Madrid que tienen a Ayuso como gran favorita aunque necesitaría la mayoría absoluta o que Vox supere el 5% de los votos para poder gobernar, a la espera de la decisión de Ciudadanos.

Su primer prototipo fue una figura llamada “Computer Bob” el cual fue una figura muy diferente a las que hoy en día conocemos en el mercado. La figura era un hombre con la cabeza de computadora. No tuvo el éxito esperado, según Asgardstores .

La empresa de Funko Pop posee 175 contratos con todo tipo de marcas , lo que les deja acceder a cerca de 10.000 personajes licenciados. Algunos de estos acuerdos incluyen a Marvel, Disney, HBO, LucasFilm, Warner Bros., y AMC, según señala la web Rockandpop . Su éxito es haber sabido captar la nostalgia de los ochenta y trasladarlo a nuestra era con una forma que inconscientemente nos hace pensar en personajes emblemáticos como ET, o Yoda , con grandes cabezas y pequeños cuerpos.

La empresa ha puesto en marcha sus íconos de la cultura pop en una colección que incluye más de 1000 licencias de películas, TV, cómics, videojuegos y otras formas de cultura pop. Tienen una gama amplia de opciones para elegir y, por la gran cantidad de nuevas figuras que se lanzan cada mes, la base de fanáticos aún sigue creciendo. Si te gusta Star Wars o Star Trek, también puede gustarte otro de The Walking Dead, Harry Potter, NBA, Disney o Game of Thrones. Esto, aunque no hayas visto ninguna de estas obras del cine y la televisión.