Isabel Torres, actriz de 'Veneno', se despide de sus seguidores: "Me han dado dos meses de vida"

La actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie 'Veneno', se ha despedido de sus seguidores con un vídeo

La intérprete canaria, de 52 años, anunció en marzo del año pasado que padecía un cáncer de pulmón con metástasis

Isabel Torres ha querido sacar fuerzas para mostrar el aprecio que tiene por todos sus seguidores

La actriz española Isabel Torres, de 52 años, protagonista de la serie 'Veneno', ha compartido un duro vídeo este lunes para informar sobre su estado de salud y para despedirse de sus seguidores. La intérprete canaria anunció el pasado mes de marzo de 2020 que padecía un cáncer de pulmón con metástasis.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. He estado malita y quería decirles cómo estoy", señala la actriz para comenzar el vídeo. "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana, me está cuidando", añade Torres.

Isabel Torres se muestra optimista: "Vamos a ver si lo supero"

"En principio, me han dado dos meses de vida", confiesa la actriz, que se muestra optimista pese a la gravedad de la enfermedad. "Vamos a ver si lo supero. Si lo supero bien, y si no lo supero, también. Qué vamos a hacer... La vida es así. Ahora se me murió un primo hace poquito, la vida es así de caprichosa", lamenta Isabel Torres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

La actriz canaria ha querido sacar fuerzas para mostrar el aprecio que tiene por sus seguidores. "Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo a ustedes, a todos mis fans que han estado a mi lado y que siempre me han estado apoyando", ha destacado Torres, quien agradece también a su familia la compañía en este momento.