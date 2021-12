Con tan solo 99 kilómetros cuadrados superficie, viajar a Tristán de Acuña es toda una odisea. Esta isla es un territorio británico de ultramar de 245 habitantes que posee un volcán activo en el centro y está rodeada de acantilados de hasta 600 metros de altura, lo que dificulta notablemente su acceso. Sin embargo, no es el único impedimento a superar si quieres visitarla.

El viaje a Tristán de Acuña requiere de dinero, tiempo y paciencia, en primer lugar se necesita volar a Ciudad del Cabo para allí encontrar un velero que navegue con nosotros durante 18 días en el océano Atlántico hasta llegar a la isla. Y, en caso de que quieras viajar un poco más rápido puedes optar por el SA Agulhas, un barco en que tardarás solo seis días en llegar a Tristán de Acuña, pero solo viaja una vez al año. En total, solo pasan unos 9 barcos al año, la mayoría pesqueros con 12 camas . Además, no es una zona donde el mar suela estar apacible y solo puede desembarcar en la isla unos 60 días al año.

De hecho, fue el archipiélago fue descubierto por un explorador portugués que se llamaba Tristão da Cunha, que dio nombre a la isla, pero que, sin embargo, no pudo visitarla porque el mar estaba revuelto ese día.

Dado su difícil acceso solo seis apellidos dominan la isla: Lavarello, Repetto, Rogers, Swain, Green o Glass, por lo que todos se conocen entre ellos y según los locales, no existe delincuencia en la isla. La mayoría de las familias están relacionadas entre ellas y la endogamia ha producido que muchos habitantes tengan enfermedades como asma y glaucoma. Además, en la isla no existen los resfriados. Tan solo hay dos habitantes que no nacieron en la isla y que se quedaron a vivir porque se casaron con nativos de Tristán de Acuña y decidieron quedarse allí con ellos.