Iván Pardo justifica haber matado y torturado presuntamente a la pequeña Naiara por que sufría estrés laboral

Iván Pardo , acusado del asesinato de la niña Naiara en Sabiñánigo (Huesca) en julio de 2017, ha declarado en el juicio que se sigue contra él que sí que le infringió castigos por no hacer los deberes y, textualmente, ha asegurado: "cuando noté que no se movía, fue cuando reaccioné" .

El acusado ha reconocido que el día de los hechos, cuando llegó a casa de trabajar, le preguntó a Naiara si había hecho los deberes y cuando esta contestó que no la puso de rodillas sobre gravilla, por un tiempo indeterminado. "Llegué a casa enfadado y cuando me dijo que no tenía los deberes hechos, ya salté", ha explicado, sin dar más detalles de la agresión.