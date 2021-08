Jaime, de 60 años, quiso vacunarse cuando ya era demasiado tarde: se contagió y murió por covid en 15 días

“A veces pensamos que no va a ocurrir una cosa tan rápida”, cuenta su cuñado, lamentando el fatal desenlace.

Jaime murió en la UCI del Hospital Insular de Las Palmas , en Canarias, donde hoy luchan por sobrevivir 10 pacientes no vacunados.

Desde allí, Domingo González , intensivista en ese centro hospitalario, ha vuelto a lanzar un mensaje que se ha hecho viral durante estos días: “Que la gente no espere; que no tengan miedo a la vacuna, que el negacionismo está matando” .

Ese es de hecho el mensaje que le pidió que grabara un paciente que “ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer: no vacunarse, por miedo ”.

“Quiero llamar a la reflexión a los que no respetan las normas de prevención, a los que no creen o a los que suponen que con ellos no va la cosa, para que nos ayuden a salvar vidas, a lo mejor hasta la suya o familia y de amigos, antes de que nos lleguen a la UVI, en qué ya pudiera ser tarde. ¡¡Por favor, ayúdanos a salvar vidas!!”, escribió entonces.