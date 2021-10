Jamie Lee Curtis, orgullosa de su hija Ruby tras su transición de género

La actriz estadounidense, Jamie Lee Curtis, ha revelado al mundo que su hijo Thomas es de ahora en adelante, su hija Ruby y que como padres están más que orgullosos por la valentía de su hija

Su hija Ruby ha explicado cómo después de siete años de terapia consiguió desprenderse de sus ataduras y confesar quién era en realidad

La actriz Jamie Lee Curtis ha revelado al mundo que su hijo Thomas es de ahora en adelante, su hija Ruby y que como padres están más que orgullosos por la valentía de su hija. La actriz estadounidense ha comentado junto a su hija en una entrevista en People cómo ha sido el proceso que la joven ha vivido hasta hacer poder mostrar públicamente quien ha sido desde siempre, además de cómo ha vivido su madre conocer que su hija es transgénero.

Curtis ha explicado que está empezando a "aprender nueva terminología", a la que se enfrenta como si se tratase de un "nuevo idioma". "Soy nueva en esto. Y no soy alguien que finja saber mucho al respecto. Y voy a cagarla mucho, voy a cometer errores. Pero me gustaría evitar hacer grandes fallos. Vas relajando un poco tu discurso. Te vuelves más consciente de las cosas que dices y de cómo lo dices. Aún así la sigues cagando, hoy ya la he cagado dos veces. Somos humanos", ha descrito la actriz de la laureada película 'Borderlands'.

Cómo se lo comunicó a sus seres queridos

Su hija Ruby ha explicado cómo después de siete años de terapia consiguió desprenderse de sus ataduras y confesar quién era en realidad. "Le dije a la persona que ahora es mi prometido que probablemente era transgénero, y me dijo, 'Te quiero por quién eres'". Aunque ha asegurado que sintió miedo al tener que comunicárselo a sus padres por ser algo impactante que desconocían sobre ella: "Era algo intimidante, pero no estaba preocupada, porque mis padres siempre me han aceptado tal como soy durante toda mi vida".

"Yo estoy aquí para apoyar a Ruby"

Para Curtis, lo más díficil ha sido acomtumbrarse a dejar de llamar a su hija en masculino. "Es el nombre que le has dado a tu hijo, que has estado diciendo toda tu vida... a veces me sigo confundiendo".

Curtis finalmente cuenta: "Esta es la experiencia de nuestra familia. Yo estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo, al igual que lo es amar y apoyar a su hermana mayor, Annie, en su propio camino. Soy una estudiante muy agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby, ¿Cómo puedo hacerlo mejor?".

Ruby ha respondido a su madre que lo ha hecho lo mejor que ha podido y que es lo único que necesita. "Ayudar a los demás es algo que todo el mundo debería hacer. No creo que sea solo un asunto de nuestra casa, debería ser un asunto humano", ha sentenciado la joven.