Una semana sin rastro de Janet Jumillas

Se cumple una semana desde que Janet Jumillas desapareció en Cornell á (Barcelona). La mujer, de 39 años y madre de dos niños de 5 y 8 años, salió a hacer unas gestiones y nunca más se supo de ella . Ahora, los mossos investigan a su entorno sentimental y más cercano para tratar de esclarecer su paradero. Su familia insiste en que su desaparición no es voluntaria.

Sus familiares lo tienen claro ya que piensan que Janet no se ha ido voluntariamente. “Yo creo que la han cogido y la han secuestrado”, insiste su hermano a las cámaras de Mediaset España.

Su primo es la última persona que contactó con ella. “En cuanto deja a los niños, toma el café conmigo. Ese día era raro porque eran las diez de la mañana y no me había hablado y le envié un mensaje y me envió el último audio”, comenta.