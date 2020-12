La UE nos presenta a Javi: el rostro de personas con discapacidad que afrontan el día a día del covid con una sonrisa

En el vídeo, de apenas un minuto, Amparo, la madre de Javi, narra cómo afronta su hijo el día a día con los problemas de la mascarilla, la distancia social y las conversaciones por videoconferencia, además del tumor maligno que ha superado en este año. "Con la incidencia del COVID-19, de repente le decimos no se toca, no se besa, no se abraza.... Lo pasan mal, mucho peor que nosotros", afirma su madre. Sin embargo, "no ha perdido la sonrisa en ningún momento; nos ha dado a todos una lección de vida increíble", recalca.