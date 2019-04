Los directivos de la felicidad: la nueva moda de las empresas para mejorar el clima laboral

El dinero no lo es todo

Quinteros señala la famosa pirámide de Maslow en la que se jerarquiza las necesidades humanas en cinco estratos. Para este psicólogo especializado en terapia laboral, “si las necesidades básicas no están cubiertas no podemos pensar en otras superiores”. Es decir, que “si mi trabajo no me permite tener un hogar adecuado, comer bien, vestirme o tener calefacción, difícilmente podré pensar en otras cosas”.