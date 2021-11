Jeffrey Epstein habló con su novia antes de morir y no dio indicios de querer suicidarse

La llamada fue en realidad para Katyna Shuliak, de 30 años, y duró unos 15 minutos, según muestran los registros. En ella, el condenado no mostró ninguna intención de querer suicidarse, como supuestamente haría horas más tarde. Esta información desclasificada concuerda con el informe clínico que tenía su psicólogo de prisión, quien señaló que el preso llego a manifestarle directamente: "No tengo ningún interés en suicidarme. No me haría eso a mí mismo".