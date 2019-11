Desarrolla una patología potencialmente mortal tras días de entrenamiento en el gimnasio

La rabdomiólisis, una patología a menudo asociada al ejercicio de alta intensidad, consiste en l a rotura grave de las fibras musculares . Si esto sucede, el músculo libera, entre otros compuestos, mioglobina , que debe ser filtrado por el riñón. De no poder hacer frente a esta tarea, según explica el especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte José María Bueno a ‘ Muy Saludable ’, puede darse un fallo multiorgánico con resultados fatales.

Entre los síntomas, que se suelen presentar entre las 24 y 72 horas después de desarrollar la patología, se encuentra el dolor muscular intenso, su rigidez y la disminución o el cambio de color de la orina. En el caso de Slusher, cuenta a KRISTV , notó dolor y falta de flexibilidad: “Empecé a tener menor flexibilidad en los brazos, no podía enderezarlos”.

Cuando fue al hospital, donde pasó cuatro días ingresada, le inyectaron líquidos con electrolitos de forma intravenosa, el tratamiento para esta patología , que de detectarse de forma temprana no supone más complicaciones. Por ello, precisamente, Slusher ha querido compartir lo que la sucedió: “No quiero que la gente espere hasta que sea demasiado tarde y tengan complicaciones graves”.

No obstante, para prevenir la rabdomiólisis es importante seguir las indicaciones de los profesionales y no hacer entrenamientos para los que no estamos preparados, sino hacerlo de forma progresiva; hidratarnos y evitar las temperaturas extremas.