Jessie J presume en Instagram de un antiguo tatuaje con un error ortográfico

"Sí, mi tatuaje dice ... 'no pierdas quién eres en el borrón de las estrellas'. Sí, son letras de una canciónque escribí y que tiene un error ortogáfico. Escribí mal el tatuaje", puede leerse en la publicación.



"Sí, repito que está deletreado mal. Sí, lo hice en Essex. Sí, el artista del tatuaje no lo mencionó. Sí, tenía 18 años. Sí, todavía no sé la diferencia entre 'loose' y 'lose'. Sí. Es la razón por la que llevo todo de talle alto ".