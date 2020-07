Joaquín y Noemí encuentran una perla negra en su menú para celebrar su 40 aniversario de boda

No es la perla negra de Jack Sparrow, pero sí una tan sorprendente como la saga. Al menos para el comnesal que la encontró en un restaurante de Gijón en su almeja. La joya fue encontrada el pasado 7 de julio y parece proceder de la localidad pontevedresa de Carril. El dueño del restaurante El Campanu, José Manuel Mori Cuesta, propietario del restaurante considera que existen casos contados como este. Se da la paradoja de que Joaquín estaba celebrando el 40 aniversario de boda con su mujer Noemí, y se pidieron un homenaje, un plato de almejas. Al principio creyó que era una impureza, pero no, era una perla. Ahora va a encargar un collar con ella para su esposa. Hace once años, en 2009, a un empresario le pasó los mismo en Antequera, una almeja, también de Carril, que contenía una perla negra. Después de comprobarse su autenticidad la engarzó en oro y también se la regaló a su esposa.