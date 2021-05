La pesadilla de Joaquín y Victoria, un matrimonio de Málaga 'atrapado' en su casa por no tener ascensor

Joaquín Meléndez , de 84 años , lleva más de un año sin salir de su casa y Victoria Campos , su mujer, de 77 años , apenas lo hace , pero no por la pandemia, sino porque no tienen un ascensor en el bloque en el que viven desde hace más de cuatro décadas.

Vídeo de denuncia con el hastag #niunmayorsinascensor

"No voy a bajar las escaleras todos los días porque no puedo. Si las subo me asfixio, solo he salido una vez para vacunarme", explica Joaquín. Su mujer, Victoria, tiene problemas de corazón y solo sale de casa cuando no le queda más remedio.