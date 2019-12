Jorge confirma que el día de la muerte de Marta Calvo no fue la primera vez que quedaban: "Me caía bien"

El presunto asesino de Marta Calvo podría hoy acudir a Manuel para la reconstrucción de los hechos. No se creen los investigadores las primera declaraciones de Jorge. Investigan también quién pudo ayudarle a permanecer huido de la justicia. Hay dos posibilidades, que fueran sus contactos en el mundo de la droga y las segunda su propia familia, no en vano, fue su madre la que le convenció para entregarse a la justicia. Jorge, que se negó a declarar ante la jueza de guardia, está en prisión. Jorge ha declarado que el día de la muerte de Marta no era la primera vez que quedaba con ella. Y sigue manteniendo que la joven murió por causas naturales después de una noche de sexo y drogas.