Jorge Palma asiste a un nuevo registro de su casa en Manuel en busca del cadáver de Marta Calvo

Según su versión, descuartizó a Marta Calvo en esa casa, aunque no la mató, se la encontró muerta tras una fiesta de sexo y drogas. Por eso los investigadores van a rastreen las inmediaciones con perros adiestrados en busca del cuerpo de la joven y van a desmontar tuberías y desagües. No se habían revisado hasta ahora porque no se sabía que Jorge Palma pudo descuartizar el cadáver de Marta y utilizar ácido, hasta que confesó.