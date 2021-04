Pepe , el ángel de la guarda que sacó su coche del garaje para montar un banco de alimentos en Albolote

La pandemia de covid nos ha arrasado : familias que han perdido a sus seres queridos , pero también que han perdido sus trabajos . Jose Guardia es conocido como Pepe en Albolote este pueblo de Granada, donde ha montado un banco de alimentos en el garaje de su casa para ayudar a sus vecinos que no tenían trabajo y poco que comer.

Este profesor jubilado con más de 40 años dando clases en los maristas de Granada, sus viajes a África lleva la consigna de ayudar en su ADN; l o aprendió de su madre, otra conocida del Albaicín, donde cocinaba unos pucheros enormes para repartir a los que no tenían. Así creció y aprendió Jose qué es la solidaridad.

El garaje de Pepe está irreconocible: el coche está aparcado en la calle y el espacio de la cochera es como un bazar repleto hasta el tope de cajas y cajas, de comida. Aquí acuden los que la pandemia dejó sin nada . La gente que viene no solo necesita comida, también un abrazo, un poco de charla. Sobre todo cariño.

Pepe calcula que son unas 40 familias las que vienen a su casa, a buscar pañales para sus hijos, café, verduras, frutas, carne, alimentos que no se pueden permitir si no tienen un salario. Él pide el Ayuntamiento que le dé un local para su asociación, la que ha creado para que la solidaridad sea una verdad y no meras palabras.