La Justicia reconoce que José María Íñigo murió por enfermedad profesional derivada del amianto en TVE

"La existencia de fibras de amianto friable quedó corroborada por el intenso y necesario trabajo de limpieza desarrollado sobre el sistema de climatización efectuada en el año 2017. Los actos propios de la empresa en los años posteriores evidencia la presencia de amianto no controlado en el medio laboral en el pasado ", subraya.

Además, apunta que no se puede obviar que el 90 por ciento de los tumores como el que padeció José María Íñigo viene ocasionado por la exposición al amianto, al tiempo que precisa que el hecho de que no sea desarrollado por otras personas sometidas a la misma exposición en las misma circunstancias, se debe a que existe una predisposición genética que determina o no el desarrollo de la enfermedad.