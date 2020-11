Juzgan a una joven en Málaga por abandonar a su bebé, durante un mes en una habitación, hasta su muerte

Fue entonces cuando la joven se instaló con su hermana y su cuñado , quienes, aunque vivían en Marruecos, venían a Málaga a visitarla con frecuencia. Durante esos meses, la acusada mantuvo el contacto con su familia por teléfono y redes sociales. También disfrutó de un servicio de guardería gratuito para su pequeña en Torre del Mar, por lo que podia seguir con sus estudios, pero la joven no acudía a las clases.

Al terminar el curso escolar 2017/2018, la joven decidió irse a vivir a Málaga capital y se instaló en un pequeño piso de la calle Viento. En agosto, comenzó a trabajar en una discoteca como relaciones públicas y camarera en el turno de dos de la madrugada. Según el fiscal, para ello la joven supuestamente cada noche dejaba sola en el piso a su bebé , que entonces tenía 15 meses y aún no era capaz de caminar sin ayuda, solo gateaba.

Tras la jornada laboral, sobre las seis de la mañana, la procesada "no regresaba a su piso" se iba a casa de una amiga a descansar supuestamente para no despertar a la bebé. Según el relato acusatorio, la joven no volvía a su domicilio hasta las dos de la tarde, 12 horas después de haber salido. Todo esto hacía que que a diario la niña permaneciese sola en la casa sin ninguna supervisión ni cuidado.