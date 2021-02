Una joven argentina es asesinada a puñaladas por su ex novio en plena calle

Un nuevo feminicidio conmociona a la sociedad argentina, justo en un clima de protestas contra el gobierno para exigir la puesta en marcha de medidas que frenen la escandalosa cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Este nuevo crimen, que viene a aumentar las terribles estadísticas de asesinatos de género en el país, se ha producido en en pleno centro de la ciudad de Villa La Angostura, y tras varias denuncias previas realizadas por la víctima.



La víctima, de tan solo 19 años, es Guadalupe Curual, quien fue asesinada a puñaladas por su exnovio Juan Bautista Quintriqueo, de 33, en el centro de esta turística ciudad de la Patagonia argentina. La joven, madre de una niña de un año, ya había interpuesto diferentes denuncias contra su ex novio, por las cuales Quintriqueo tenía una orden de alejamiento. Esto no impidió que el pasado martes se acercase a Guadalupe, la acosara por las calles de la ciudad atestada de turistas y terminara apuñalándola y acabando con su vida.