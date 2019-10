Un joven se 'borra' un tatuaje en el antebrazo con un rallador de queso

Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica. No se lo recomiendo a nadie" dijo el joven a Infobae . Se hizo el tatuaje yentró en el portal web de la PSA, donde no leyó ningún requisito incompatible con su nuevo tatuaje. Sin embargo, cuando se presentó físicamente a las pruebas le comentaron que. El joven tomó la decisión de quitárselo él mismo.

Han pasado dos años y el joven han querido compartir su historia para concienciar de que la técnica que utilizó es muy peligrosa ya que puede provocar infecciones y cicatrices profundas y mal curadas. El joven tras pasar por este borrado de tatuaje poco convencional, por motivos personales, decidió no ingresar en la PSA y concluye "en el momento me arrepentí, claro que sí. Pero cuando vi que se había borrado mucho no me preocupé. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie".