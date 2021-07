Un joven denuncia una agresión homófoba en una playa para perros de Málaga

“Yo le respondí: 'Perdona, pero estamos en una playa para perros'. El simple hecho de que yo le contestara le dio mucha rabia y se puso a un palmo de mi cara. Volvió a decirme que o hacíamos algo con los perros o íbamos a tener problemas. Le pedí que lo entendieran y justo en ese momento me soltó un cabezazo en la cara y me dijo maricón”, asegura el denunciante.

Jaime dice que “se le encendió el chip” y dijo a sus amigos que grabaran lo que estaba pasando. “Vi un ladrillo en la arena y lo cogí por si debía defenderme. Entonces, me dijo 'qué vas a hacer, maricón, me vas a pegar' y agarró una piedra más grande. Cuando vio que no me acobardé y que estábamos llamando a la policía, recogieron y se fueron”.