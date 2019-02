Descubre a su suegra pinchándole los preservativos y ahora está embarazada

Una mujer estadounidense ha ocupado los titulares de los medios de comunicación americanos y británicos al descubrir a su suegra pinchándole los preservativos que utilizaba junto a su novio. Según han informado en la red social Reddit, la joven de apenas 20 años le confesó a su novio que, actualmente, no quería ser madre. Al enterarse de esta información, su suegra decidió pincharle los preservativos y, finalmente, la joven se ha quedado embarazada.

Una joven ha relatado en la red social Reddit la sorpresa que se llevó al encontrarse a su suegra pinchándole sus preservativos. Al parecer, la ilusión de la mujer era ser abuela y al descubrir que la novia, de apenas 20 años, de su hijo no quería tener bebés decidió tomar pincharle los preservativos para conseguir su objetivo .

En ese mismo momento, la suegra aprovechó para buscar en los objetos personales de la pareja para pincharles los preservativos . Con lo que ella no contaba era con la presencia sorpresa de su nuera . La joven regresó al hogar de su pareja y encontró a su suegra destrozando sus preservativos mientras murmuraba: “Esto lo hago para salvar a nuestra familia”.

“Estoy tan agustiada que no he podido dormir en los últimos cuatro días. Nunca quise tener hijos, pero al mismo tiempo, tener un aborto me parece mal aunque sea lo más ideal que pueda hacer en estos momentos”, ha escrito la joven en sus perfiles sociales.