Una paciente terminal se casa en la planta de Oncología de un hospital de Madrid: "Amad mucho y muy fuerte"

"De ésas que te dicen “estoy en sus manos” y te dejan un dolorcito en el pecho por no poder hacer más. O un nudo en la garganta, o yo qué sé… “¿Está casado, doctor? Si no le quiero dar el ramo” - me decía la novia. “¿Le puedo abrazar, doctor? - me decía su madre", continúa.