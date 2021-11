Una joven graba al hombre que la acosa en el gimnasio y el video se vuelve viral

Chelsie Gleason , es una joven de Texas sumamente aficionada al culturismo. Sin embargo, entrenar en su gimnasio se había vuelto toda una odisea en los últimos meses, después de que un hombre se obsesionase con ella. Gleason, cansada de la situación decidió grabarlo y subirlo a la red social Tik Tok, donde la publicación ha superado los 39 millones de visualizaciones. En la grabación, donde se ve a Chelsie entrenándose con unas mancuernas, la joven explica que no conoce de nada al hombre que se le aproxima después de meses de acoso. "Me dejé los cascos puestos y traté de ignorarlo", explica. Sin embargo, esta medida no surtió efecto y el individuo no ceja en su empeño hasta que ella se aparta asustada.

Cada vez que acudía al gimnasio Gleason tenía que sufrir los comentarios de un hombre del gimnasio. "Después de semanas y semanas, todo se volvió aún más extraño". La joven trató entonces de hablarlo con él, "¿Por qué me está molestando a mí si ya le he dicho que me deje en paz? No quiero tu ayuda, no necesito tus consejos, no te estoy pidiendo nada... Solo quiero que me dejes en paz", ha narrado la chica en otro vídeo en el que ha explicado toda la historia.