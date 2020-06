Indignación familiar: el joven que intentó asesinar a una pequeña de 7 años se graba bailando en la cárcel

Iván Cáceres, de 21 años, está acusado de intento de homicidio tras herir en repetidas ocasiones con un arma blanca a una niña llamada Morena, cuando asaltó la casa en la que vivía la menor el 13 de enero de 2019. Tras el incidente, la pequeña le dijo a su madre: “El señor me cortó”, según comentó su padrastro en una entrevista televisiva.

“Sinceramente no lo podían creer, me indigné al máximo”, aseguró la mujer. “Hace halago de que está preso, como si fuese que hizo algo de lo que se siente orgulloso”, agregó. La autorización para que los presos argentinos cuenten con teléfonos en sus celdas es solo para llamadas y no contempla el uso de redes sociales como Facebook o TikTok.