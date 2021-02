Una joven muere tras ser devorada por su perro mientras dormía: gritó de dolor "pidiendo ayuda"

Una joven de 25 años ha muerto tras ser atacada por su propio perro mientras dormía en su domicilio ubicado en la ciudad inglesa de Birmingham. Keira Ladlow es la joven que ha fallecido al no soportar las heridas que le provocaron los mordiscos de su perro mientras dormía. Al parecer, la joven había adoptado hace algún tiempo al animal, un perro de la raza bullmastiff que llevaba abandonado en la calle más de cuatro años.

El ataque de la mascota a su dueña se produjo la madrugada del sábado 6 de febrero cuando el animal decidió atacarla devorándola hasta provocarle la muerte . Según han apuntado los medios británicos como el periódico ‘ The Sun ’, la mujer quedó gravemente herida en su domicilio mientras gritaba de dolor “pidiendo ayuda”.

Por su parte, la Policía de West Midlands ha declarado que cuando se produjo el ataque no había nadie más en la casa: "No había nadie más en la propiedad en ese momento”. Por eso mismo, los agentes no consideran que la muerte de Keira Ladlow sea sospechosa: “La muerte está siendo tratada como un incidente trágico, pero sin circunstancias sospechosas”.