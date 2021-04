Muere un joven un año después de casarse tras ser diagnosticado de un cáncer terminal

Chase sufría un sarcoma de Ewing , un tipo raro de c áncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de estos. Tenía el cráneo y el cerebro lleno de tumores . Los médicos no podían hacer nada más: Le quedaban un máximo de cinco meses de vida.

Esta pareja quería cumplir el sueño que planificaron juntos y que la enfermedad no podía truncar : Así lo hicieron entre lágrimas y risas. Se comprometieron a pasar juntos cada momento que le quedara a él de vida. Chase logró superar el pronóstico médico y sobrevivir 11 meses.

Cuando los médicos dieron el terrible diagnóstico Chase fue muy sincero con Sadie confiándole lo peor: que no le quedaba mucho tiempo y que no quería pasar ni un solo minuto sin ella a su lado. Durante dos días, Sadie estuvo junto a Chase en la cama, con la cabeza sobre su pecho, abrazándolo. Estaban en su casa de Bargersville, Indiana , donde Chase quería pasar sus últimos momentos.

Momentos antes de que Chase tuviera fuerzas para hablar con Sadie por última vez, ella le susurró: "Sé que sabes lo mucho que me preocupo, pero intentaré no preocuparme. Te amo tanto".

Antes de morir, fue Chase quien la consoló a ella. Así lo contó Sadie. "Me dijo: 'Te amo. Preocúpate 0%", contó Sadie al periódico IndyStar. Chase murió el pasado 4 de abril de 2021 en la mañana. Tenía 19 años. "Le besé la cara y no la solté hasta que entró por las puertas del cielo y dio su último aliento", aseguró Sadie. La joven echa de menos a su "alma gemela", ese amor tan breve como intenso: "He perdido la mitad de mi corazón, a mi mejor amigo, a mi todo", aseguró Sadie. "Nuestro amor era tan profundo y apasionado que nunca podríamos expresarlo con palabras. Chase fue y siempre será mi alma gemela" .