Un joven de 30 años da positivo por segunda vez: “Me ha destrozado pero reconozco que me relajé”

Sufrió coronavirus por primera vez en el mes de marzo

Padeció serios problemas en riñones, hígado y estómago

Admite que se relajó por una "falsa sensación" de inmunidad

Aunque no son muchos los casos y los investigadores no lo comprenden bien, la reinfección de coronavirus meses después de recuperarse del covid19 es un hecho. Es el caso de David, un joven leonés de apenas 30 años. Sufrió el coronavirus de lleno al principio de la pandemia, en el mes de marzo, y ahora ha recaído, según relata 'El Norte de Castilla'.

La primera vez el SARS-CoV-2 le provocó semanas de dolencias para las que aún hoy los equipos médicos no tienen explicación. Comenzó con serios problemas respiratorios acompañados de fiebre y un indudable malestar general. Era la antesala de problemas más serios. La situación se complicó y aparecieron problemas en "los riñones, el hígado, y el estómago" además de un sarpullido en la piel contra el que luchó durante meses.

El proceso, en su conjunto, se extendió durante cerca de medio año. Necesitó pastillas a diario y una lucha sin descanso hasta conseguir volver a la normalidad. David cree que el primer contagio tuvo como 'foco' una relación personal con una pareja italiana. Estuvieron juntos en febrero y aquel pudo ser el punto de partida "del problema".

"Reconozco que me relajé. Me sentía inmune y normalicé todas las relaciones, ni siquiera utilizaba la mascarilla porque los médicos me comentaron que tenía un número importante de anticuerpos", reconoce ahora. Pero en realidad todo era una "falsa sensación" de inmunidad porque la experiencia le ha demostrado que "no se está ajeno al coronavirus ni cuando has pasado la enfermedad".

Reaparición de los síntomas

A finales del pasado mes de octubre David volvía a sentirse "muy agotado, como si me hubieran dado una paliza. No era normal porque tengo un buen fondo físico. Pero la realidad es que no podía hacer nada de lo que se puede considerar normal para una persona de mi edad. Me costaba hasta levantarme del sofá". Entonces decidió acudir al médico convencido de que el problema podía ser cualquier otro menos el coronavirus, ya que, como se repetía a sí mismo, "soy inmune".

Sin embargo, las pruebas rompieron todos los pronósticos. "Cuando me comentaron que era positivo de nuevo me quedé de piedra ¡Yo ya había pasado la covid!", repite. De nuevo tratamiento para frenar a un virus que en la segunda ocasión se comportó de una forma menos agresiva.

"No he tenido secuelas en órganos como la primera vez, ni he tenido daños en la piel, pero la debilidad muscular que he tenido no es normal, es como si llevara meses en la cama. Era brutal, me ha destrozado en el aspecto físico. La musculatura se me ha quedado en nada, como un bebé", sentencia.

"No podía levantarme de la silla"

"Dar positivo por segunda vez no entraba en mis planes. Quizá venía muy tocado de la primera vez y por ahí ha entrado el virus. No lo sé. La realidad es que ha habido momentos en los que no me podía levantar de una silla. La debilidad muscular ha sido tremenda". Los especialistas le han confirmado una segunda prueba negativa por lo que David puede decir que es de los pocos pacientes que ha superado en dos ocasiones la enfermedad.