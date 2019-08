"Me la gocé. K me kiten lo bailao. El cráneo reventado", un joven presume tras haber sufrido un aparatoso accidente

Con la cabeza vendada y el pijama del hospital subió una foto en las redes sociales. "Un día me duró, pero me la gocé. K me kiten lo bailao. El cráneo reventado" escribía sin ninguna muestra de preocupación por lo que podría haber sido una tragedia para él o para su acompañante de tan solo 18 años. Ambos tuvieron que ser rescatados por los equipos de seguridad.