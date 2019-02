Recupera a su perrita un mes después tras haber ofrecido una recompensa económica

Tras conocer la noticia, la joven acompañada de su novio acudió a una comisaría de Policía para denunciar lo ocurrido. "En un momento pensé que no la quería dar o que me iban a robar. Uno piensa cualquier cosa o lo peor. En la comisaría me dijeron que no podían acompañarme. Yo llevaba la plata, iba con mi novio y una amiga. Pero cuando llegamos, había un policía en una garita: le conté la situación y me ayudó. En ese momento, vi a una mujer trayendo en los brazos a un perrito. Me puse a gritar y a llorar. Ella me reconoció… Se me hizo eterna la espera", ha señalado Jésica.