El joven víctima del ataque homófobo en Oviedo planta cara a los agresores: "No voy a echarme para atrás"

"Mi cara aparece en los medios y ahora se me reconoce bastante, así que tanto para bien como para mal asusta un poco, pero no voy a echarme para atrás", ha indicado la víctima, agredida en un bar de la capital asturiana por tres desconocidos, que le propinaron varios golpes, causándole lesiones en la cabeza y cuello que le obligaron a acudir al hospital.

"Todo sucedió muy rápido, y fue bastante agresivo porque yo no estaba haciendo nada, solo pasándolo bien con varias compañeras de trabajo, cuando empecé a recibir empujones, y seguidamente me dijeron 'maricón de mierda', me empujaron y empezaron a pegarme", ha relatado.

"Salimos del local y una chica, que no conozco me tapó las heridas con su sudadera porque me estaba desangrando literalmente, y al rato llegó la ambulancia, y me llevó al hospital donde estuve 13 horas", ha explicado.