“Intente suicidarme”, el calvario de una chica que fue violada por su abuelo

“Me hacía tocarle y me obligaba a hacer cosas que yo… no me sentía bien”. La chica asegura que se intentó quitar la vida varias veces, antes de contárselo a sus padres. Es precisamente su padre, quien relata cómo vivieron lo sucedido: Primero no entendían que sucedía a su pequeña y después comprendieron el calvario por el que estaba sufriendo.