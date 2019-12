‘Jóvenes por el clima’ en la COP25 acusan a los políticos de no hacer nada: "Es injusto, no es democrático y es criminal”

Activistas de 'Jóvenes por el Clima' de todo el mundo han reclamado en la Cumbre del Clima de Madrid ( COP25 ) "justicia climática ambiental" de manera urgente. Han garantizado que seguirán luchando por su futuro y por el del planeta. Consideran que no hacer nada "es injusto, no es democrático y es criminal”.

"Desde Fridays for future hemos dado la alarma. Un masivo movimiento climático está surgiendo. Reclamamos a todos los líderes que no nos enfrenten porque la crisis climática está aquí y es tiempo de actuar", ha insistido el joven que ha reclamado en 2020 contribuciones "ambiciosas" porque el mundo no puede permitirse perder la lucha contra el cambio climático con políticas que no sean adecuadas para garantizar la supervivencia.