Cómo, con quién y cuándo practican sexo los jóvenes: sí, aún es tabú hablar de sexo en casa

Solo el 30% de las jóvenes tiene un buen recuerdo de su primera relación sexual

La edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,4 años

Los jóvenes aún sienten pudor a la hora de hablar de sexo en el ámbito familiar. Creíamos que en la sociedad del #Me Too y de la libertad sexual, del Orgullo Gay y de la visibilidad de todas las opciones sexuales las cosas habían cambiado. Pero no. Para los jóvenes de hoy sigue siendo un tabú hablar de eso con sus padres que son la última opción y a los que solo se recurre en caso de emergencia o situaciones límites. Pero mantener relaciones les da menos pudor.

Estas son algunas de las conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Anticoncepción entre los Jóvenes españoles. La consulta ha sido realizada, a instancias de la Fundación Española de Contracepción (FEC), de la SEC (Sociedad Española de Contracepción) por la empresa Sigmados. Se desarrolló durante el pasado mes de julio y se aplicó a unos 1.200 jóvenes de 16 a 25 años:

Internet (47,8%) y los amigos (45,5%) constituyen las fuentes a través de las cuales los jóvenes consideran que han recibido la información más adecuada sobre sexualidad, por delante de los profesores (28%), su madre (23,1%) o su padre (12,4%). Entre los hombres gana importancia como fuente de la información recibida internet (50,7%). El papel de la madre (21,4%) es más importante que el del padre (16,4%).

El 72% de los jóvenes reconoce que ha recibido formación específica y reglada sobre temas de sexualidad, circunstancia que se incrementa entre los más jóvenes (78,7%), pese a todo el 68, 5% considera que la formación que ha recibido sobre sexualidad no es suficiente. Esta opinión se eleva entre las mujeres, entre las cuales el 74,5% piensa así. Los profesionales de centros de orientación son considerados por el 34,5% de los jóvenes la principal persona que debería orientarles en materia de sexualidad, seguidos de los profesores del colegio o instituto.

Globalmente, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,4 años. Y la edad de la pareja con la que estos jóvenes mantienen su primera relación sexual completa se sitúa un año y medio por encima de la suya. El balance de su primera relación sexual completa resulta más satisfactoria entre los hombres (55,1% la consideran satisfactoria o muy satisfactoria), que entre las mujeres. Solo un 30% tiene un buen recuerdo de ella. Las cosas parece que no cambian con el tiempo.

El 32,4% de los jóvenes reconoce que durante los últimos meses no han mantenido relaciones sexuales. El 20,6% afirma que ha mantenido relaciones una vez a la semana, el 17,7%, dos relaciones a la semana, el 13,7% tres y el 15,5% señala haber mantenido 4 ó más relaciones a la semana. .Entre los jóvenes de 16 a 18 años, la mitad ha tenido relaciones completas, un porcentaje que se eleva al 70,9% entre los que tienen de 19 a 21 años, y al 85,2% entre los de 22 a 25 años de edad.

Ellas confían en los amigos

Entre las chicas los amigos (46,9%) son un canal de información más importante que internet (44,9%), y el papel de la madre (24,9%) cobra notable ventaja respecto a la del padre (8,3%).

Ellas más bisexuales, ellos, más homosexuales

El 76,4% de los jóvenes se considera heterosexual, el 11,5% bisexual y el 7,5% homosexual. Un 0,4% se autocalifica de asexual. La orientación homosexual es del 11% entre los hombres frente al 3,7% en las mujeres. Por el contrario, el 15,7% de las mujeres se consideran bisexuales, frente al 7,3% entre los hombres. La orientación homosexual se incrementa con la edad, pasando del 5,3% entre los jóvenes de 16 a 18 años, al 9,4% entre los que tienen de 22 a 25. No influye la edad del entrevistado. La bisexualidad apenas se considera entre los menores de 19 años, superando el 10% entre los mayores de esa edad.

Métodos anticonceptivos: por qué no se usan

El método más utilizado por parte de los jóvenes es el preservativo. El 52% utiliza este método. En segundo lugar se sitúa el uso de la píldora (22,8%), y en tercer lugar el coitus interruptus (4,2%). El 28,4% no utiliza ningún método: un 21% porque no tiene relaciones sexuales, el 1,2% porque no puede tener hijos, y el 6,2% no utiliza ningún método a pesar de mantener relaciones sexuales.

El 76,4% de los jóvenes utiliza métodos anticonceptivos en todas sus relaciones sexuales, si bien un 23,6% no lo hace en todas las ocasiones. Esta práctica de riesgo se incrementa entre los hombres (25,3%) y los jóvenes de 16 a 18 años (26,3%). La principal razón de no usar siempre métodos anticonceptivos se encuentra en las ocasiones en las que se practica sexo oral (59,1%). Al margen de esa situación, los principales motivos se apoyan en la confianza (37,9%) o conocimiento de la otra persona (31%), o por creer que no corre peligro (29,1%). No disponer de ellos en ese momento (24,1%) o la falta de tiempo para utilizarlos frutos del deseo incontrolado (18,2%) se sitúan en un tercer nivel de importancia.

El 14,4% de los jóvenes de 16 a 18 años recurre a la pastilla del día después

El 71,1% de los jóvenes no ha tenido que recurrir nunca al uso de la píldora del día después. El 25,6% ha tenido recurrir alguna vez a este método, cifra que se amplía al 29,7% cuando son las mujeres quienes responden. El 14,4% de los jóvenes de 16 a 18 años la ha utilizado alguna vez. Esta cifra se incrementa hasta el 19,9% entre los de 19 a 21 y llega al 34,1% entre los jóvenes de 22 a 25 años.