Juan ingresó el 22 de diciembre por covid, vio morir a su suegro y advierte sobre el bicho del covid

Jaun José López ingresó un 22 de diciembre en urgencias con su suegro, en su casa cogieron el covid todos menos su hijo el mayor. A él en unas horas le dijeron que estar en la habitación no le llegaba que tenía que estar en la UCI. Reconoce que perdió un poco la noción del tiempo. El 24 su suegro falleció. A Juan le aconsejaron entubarse. El 26 y 27 de enero fue cuando se dio cuenta al despertarse de su realidad. Cuando despertó sin musculatura, no podía mover bien brazos y piernas .

"33 días estuve en la UCI", recuerda ahora. Y desde ese momento llegó la recuperación "Yo soy cabezón y me pongo metas. Hacía movimientos en piernas y brazos. El primer día le preguntaron si podía andar un poco. Empezó a andar con mucho trabajo. Pero en rehabilitación hay tanta gente que te dan media hora. Hay mucha gente mayor y yo sufría mucho. Yo animo a la gente a lo que le digan lo repita. A mi mujer la decía que me agarrara. De esto sales, pero no sin trabajo.