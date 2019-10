Juan Carlos Quer: "Mi exmujer usa de una forma sibilina y malvada una ley pensada para proteger a la mujer"

Es una de las frases más duras que se han pronunciado en una mañana en la que de manera triste, una familia, de la joven Diana Quer se ha vuelto a convertir en protagonista. "Mi exmujer está usando de manera sibilina y malvada una ley que nació para proteger a la mujer ". Lo dice Juan Carlos por las reiteradas denuncias de Diana en su contra, todas desestimadas. "Estoy sereno. Lamento mucho que mi hija Valeria tenga que vivir estas experiencias . Desafortunadamente, mi exmujer perdió hace 5 años el norte y el control. Cada paso que da, es un error y ya son varias las denuncias infundadas que me ha puesto. La persona que debe ser protegida frente a la acción de mi mujer soy yo, soy yo la víctima, no es ella".

La justicia ha decidido dejar en libertad a Juan Carlos sin orden de alejamiento ni medidas cautelares. Diana parece no darse por vencida y ha acusado a su marido ante los medios de ·"ser un señor que se cree dueño y señor de todo. No solo eso, ha defendido su actuación señalando que va a luchar por todas las mujeres y que "seguirá siendo fuerte para intentar salir adelante". Lo hará, dice, "por el legado de su hija Diana y por su hija Valeria" a la que quiere recuperar porque no está conforme con el estado que presenta en la actualidad.