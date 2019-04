Juan Carlos Quer entra en campaña: "Mi hija Diana dijo "no es no” y fue asesinada y violada"

Asimismo, recuerda que su hija Diana dijo "no es no" y fue "brutalmente asesinada por un salvaje", que, tras violarla, depositó su cuerpo durante 500 días en un pozo . "Le ocurrió a mi hija, pero es responsabilidad de todos los partidos políticos, también del PSOE y Unidas Podemos, evitar que este tipo de tragedias se repitan", asevera, para añadir que los padres de menores y jóvenes asesinadas no quieren escuchar más condolencias por violaciones y muertes que "pueden evitarse".

A su juicio, "costará entender" que, quienes defienden el 'no es no', "se proclaman feministas y dicen amparar los derechos de la mujer frente a la violencia" , califiquen de "inhumana" una ley que "protege precisamente a la mujer y a los más vulnerables" frente a asesinos y violadores reincidentes y que "colma las exigencias de prevención y de orientación a la reinserción consignadas en nuestro texto constitucional".

"No se confundan señor Sánchez y señor Iglesias. Tampoco intenten confundir, en este asunto ya no les cree nadie, los inhumanos son estos depredadores reincidentes que arrebatan la vida a seres inocentes, no la ley que evita su puesta en libertad si no están rehabilitados", concluye Juan Carlos Quer.