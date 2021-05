"Estábamos atentos a todas las personas que creíamos que no iban a ser capaces de llegar desde donde querían salir a zona española. Venían con trozos de corcho, botellas de plástico… con cualquier cosa. Las personas que auxiliamos no habrían llegado nunca a la orilla, aunque fueran pocos metros. Las corrientes aquí son complicadas y muchos de los que no vienen no saben nadar”, ha afirmado el agente jerezano en El Programa de Ana Rosa.