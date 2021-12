Juana Rivas presenta un recurso de apelación para poder estar con sus hijos estas Navidades

El abogado de Rivas ha manifestado en un comunicado que la urgencia del recurso es "evidente", justificando así su decisión de no presentar uno de reforma ante el propio juzgado porque eso "dilataría el procedimiento y perjudicaría el interés de los menores ". Aránguez ha recordado también que un tribunal italiano autorizó que los menores pudieran pasar todas las vacaciones con su madre .

El juez Piñar denegó la libertad a Rivas por tres razones, que a juicio de su letrado son "falsas, absolutamente inventadas" . "Es absolutamente mentira que Juana Rivas no haya expresado su arrepentimiento, es totalmente falso que haya incurrido en alguna otra conducta penal en Italia, y por último, -lo más grave-, es cruel y temerario afirmar que un hijo haya sido abusado sexualmente ", ha indicado.

Asimismo, ha insistido en que se cumplen "todos los requisitos legales" para conceder la suspensión y además concurren circunstancias que aconsejan conceder este beneficio, como delincuente primaria, con una pena que ha quedado reducida a quince meses de prisión y haya abonado ya 12.000 euros de indemnización a su expareja y padre de sus hijos, Franceso Arcuri. "Tan clara es la procedencia de nuestra petición de suspensión de pena que ninguna razón pudieron esgrimir en su contra ni la Fiscalía, ni la propia acusación particular. Ambas acusaciones apoyan nuestra solicitud", ha recordado.



Finalmente, el letrado ha apostillado que se ha ignorado una "cuestión esencial" como que cometió el error de no entregar a sus hijos al padre tras un requerimiento judicial, pero no debe olvidarse "que es una víctima de violencia de género y estaba en aquellos momentos terriblemente afectada por el proceso de victimización que estaba denunciando"