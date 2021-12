Juanjo Ballesta pide perdón tras sus imágenes a 180 km/h pero se justifica: "No es para tanto"

Juanjo Ballesta ha pedido perdón por las imágenes en las que se le ve en un coche a 180km/h

"Mi colega es un inconsciente y la culpa es mía por irme con él", admite Juanjo

Ballesta asegura que "no es para tanto" y que se le ha machacado en redes

Juanjo Ballesta, el inolvidable 'Bola', se ha convertido en noticia en los últimos días por dos motivos: su inesperada ruptura con su novia Jaqueline, de quien se confesaba enamoradísimo desde que comenzaron su relación hace unos meses, y el vídeo con el que entre lágrimas desvelaba su dolor por el final de su historia de amor, en el que, en el sitio del copiloto de un coche conducido por un amigo, se veía como circulaba a 180 kilómetros por hora. Toda una temeridad por la que el actor ha sido duramente criticado.

Consciente de su error pero molesto por la importancia que se le ha dado ya que no era él quien conducía, Juanjo ha dado la cara, ha explicado lo que siente y contando cómo se encuentra después de su último varapalo sentimental.

"La culpa es mía por poner las historias, yo puse la historia llorando y me dijeron sal, no estés triste, te queremos, me llevaron con el coche a toda pastilla y dije me habéis sacado para alegrarme, no para estrellarme y a los 15 minutos estaba en casa, lo han aprovechado para rellenar los contenidos. No va más allá", ha narrado el actor.

"Mi colega es un inconsciente y la culpa es mía por irme con él y plasmarlo en Instagram, pero no he sido yo el que he puesto el coche a 180", se ha justificado.

Sobre la polémica surgida a raíz del vídeo, el cuarto actor más joven en recibir un Premio Goya se ha mostrado molesto: "No voy a volver a ser trasparente, luego se quejan de los egos... para un día que es puro y humilde, trasparente, lo machacan y lo humillan. La próxima vez pondré lo que me interese y nada más".

Juanjo Ballesta ha pedido perdón pero asegura que "no es para tanto"

Aún así, ha hecho autocrítica por el acto y ha pedido disculpas: "Sí que mi colega es un idiota por ir a esa velocidad y yo soy otro por montarme. Pido disculpas para los que lo hayan visto pero no es para tanto, no es para aprovecharse de eso y atacarme tanto, no me lo merezco".