El juez rechaza el indulto a Juana Rivas porque "animaría a otras personas a cometer el mismo delito"

El caso Juana Rivas ha hecho correr ríos de tinta, pero el auto del juez en el que se desestima el recurso presentado por Juana Rivas es durísimo. No solo es contrario el juez a que Juana Rivas no pase su pena en prisión sino que considera que el indulto provocaría un trato desigual ante otras personas que han cometido el mismo delito y animaría a otros a cometerlo esperando ser indultados. El juez cree que Juana Rivas no ha mostrado ninguna predisposición a la reinserción y que su alegato en que todo lo hizo en defensa de sus hijos es falso, porque no se ha demostrado ese ambiente infernal de maltrato que ella alega, porque no ha habido ni una sola condena posteriormente al momento en que se inicia la convivencia tras un primer incidente lejano en el tiempo.