Mavis Witts fue absuelta de cualquier delito después de presuntamente ser responsable de la muerte de Stephen Ferguson, de 51 años, hecho que sucedió el 21 de abril del 2019. La anciana fue acusada por conducir descuidadamente e impactar contra Ferguson en Warwickshire, Inglaterra. El motociclista viajaba a más de 160 kilómetros por hora a lo largo de una carretera limitada a 80 kilómetros por hora en el momento del accidente y la mujer no pudo hacer nada para evitar la colisión.

Después de que los procedimientos legales se prolongaran durante 18 meses, la jubilada finalmente fue exonerada de cualquier culpa el martes 6 de octubre. La jueza Sylvia de Bertodano se disculpó por la “angustia” causada por su caso después de que la Fiscalía no ofreciera más pruebas.

“Sería muy angustioso estar involucrado en tal colisión, y luego recibir sugerencias de que fue tu culpa, cuando está perfectamente claro que no lo es, debe ser aún más angustiante", agregó La jueza, que añadió que no había ninguna sugerencia de que hubiera hecho algo malo y que “le pudo haber pasado a cualquiera”. “Es posible que no reciba una disculpa de nadie más, por lo que la obtendrá de mí”, señaló Bertondano.