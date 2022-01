La jueza ordena la detención del doctor que operó a Sara Gómez, fallecida tras una lipoescultura

Según el letrado, el auto ha sido notificado a las partes sobre las 16.00 horas. Preguntado por la posibilidad de que el médico haya abandonado el país, Martínez ha dicho no querer entrar en "elucubraciones". Por su parte, el abogado del doctor, Pablo Martínez, ha dicho estar "sorprendido" por esta noticia que ha conocido a través de los medios de comunicación. De hecho, ha reconocido que no tiene constancia del auto de la jueza que pide la detención de su defendido. No obstante, ha anunciado que, en caso de existir, lo recurrirá.